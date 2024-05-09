В России объявили в розыск рэпера Oxxxymiron

Как пишут российские СМИ, Oxxxymiron внесли в базу розыска Министерства внутренних дел России. Статья, по которой исполнителя хотят наказать, не указана. Однако известно, что рэпера обвиняют в преступлении.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в карточке Oxxxymiron в МВД РФ.

Позже стало известно, что против Мирона Федорова начато уголовное производство по факту нарушения правил деятельности «иноагента».

В начале полномасштабного российского вторжения Oxxxymiron резко осудил кровавую политику Кремля. Рэпер неоднократно высказывал свою позицию относительно войны в Украине.

Как известно, в 2022 году Минюст внес рэпера в список «иностранных агентов» за поддержку Украины в войне с Россией. Исполнитель эмигрировал в Европу. Там он провел несколько благотворительных концертов. Собранные средства в размере 60 тысяч долларов Oxxxymiron передал общественной организации в Польше, которая помогала украинским беженцам.

Уже через год Мирон Федоров получил штраф. Его обвинили в призывах к «сепаратизму» из-за антивоенного трека «Ойда». В песне рэпер назвал российского диктатора Путина «старым гномом». Он также раскритиковал российских певцов, которые поддерживают захватническую войну.