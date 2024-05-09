Хорват Baby Lasagna на Евровидении-2024: что известно о фаворите песенного конкурса

Певец Baby Lasagna (настоящее имя - Марко Пуришич) устроил настоящий фурор в первом полуфинале Евровидения, хотя попал на конкурс случайно.

Артист начинал свою творческую карьеру в рок-группе Manntra, которая участвовала в нац отборе Евровидения-2019. Однако, тогда музыканты заняли четвертое место и им не удалось попасть на конкурс.

В прошлом году артист покинул группу и представил свой дебютный сингл «IG Boi» под новым псевдонимом Baby Lasagna. Его певец придумал, когда искал на рынке место, где можно купить воды и принять таблетку от головной боли.

«Вдруг я подумал о детской лазаньи, хотя я не большой поклонник лазаньи. Я ем ее три-четыре раза в год. Если бы меня назвали в честь еды, которую я предпочитаю, то я должен быть Бейби Пиццой», - посмеялся исполнитель.

В декабре 2023 года артист выпустил еще один сингл под названием «Don't hate yourself, but don't love yourself too much». Музыканта вдохновляет творчество икон тяжелой музыки Rammstein и Electric Callboy.

На нынешнем отборе к песенному конкурсу, Baby Lasagna вообще не попал в список конкурсантов. Его кандидатуру оставили на «скамейке запасных» и должны были дать ему шанс выступить, если кто-то из участников нац отбора не появится. Так и произошло.

Артист использовал свою возможность по полной и запал в сердца не только хорватов, но и европейцев.

За несколько дней до гранд-финала Евровидения-2024 Baby Lasagna занимает первое место в таблице прогнозов букмекеров, и вероятность шанса на его победу достигает 43%.