Бюджетное Рождество: что принц Уильям подарил детям на праздник

Известно, что Джордж, Шарлотта и Луи очень любят зимний праздник. Они специально просыпаются как можно раньше, чтобы скорее увидеть гостинцы от Санты. В этом году правнуки королевы получили достаточно практичные подарки. Так, Джорджу преподнесли набор для похода, в который входят палатка, рации и фонарик. Маленький принц Луи получил шведскую стенку. Видимо, отец хочет, чтобы сын развивал свои физические данные. А вот Шарлотте подарили фотокамеру, пишет Dni.ru.

Интересно, что на Кейт философия Уильяма не распространяется. Так, супругу он нередко балует ювелирными украшениями. Кстати, Миддлтон очень любит драгоценности. В этом году ее коллекция пополнилась браслетом.