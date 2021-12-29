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Бюджетное Рождество: что принц Уильям подарил детям на праздник

Принц Джордж и принцесса Шарлотта ФОТО: Kirsty O'Connor/PA

Все уверены, что жизнь детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон похожа на сказку. Наверняка ведь отец балует наследников, покупая им разнообразные дорогие подарки. Однако на самом деле все не так волшебно. Как оказалось, внук Елизаветы не считает, что нужно баловать наследников. Однако Уильям с удовольствием поддерживает увлечения ребят, поэтому дарит им недорогие, но нужные подарки.

Известно, что Джордж, Шарлотта и Луи очень любят зимний праздник. Они специально просыпаются как можно раньше, чтобы скорее увидеть гостинцы от Санты. В этом году правнуки королевы получили достаточно практичные подарки. Так, Джорджу преподнесли набор для похода, в который входят палатка, рации и фонарик. Маленький принц Луи получил шведскую стенку. Видимо, отец хочет, чтобы сын развивал свои физические данные. А вот Шарлотте подарили фотокамеру, пишет Dni.ru.

Интересно, что на Кейт философия Уильяма не распространяется. Так, супругу он нередко балует ювелирными украшениями. Кстати, Миддлтон очень любит драгоценности. В этом году ее коллекция пополнилась браслетом.

Напомним, что в этом году Уильям и Кейт подменили Елизавету на праздновании королевского Рождества. Причиной тому стало распространение коронавирусной инфекции. Праздничный день влюбленные провели в семейном кругу. Герцог играл с детьми, а его жена готовила званый ужин.

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