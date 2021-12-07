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В декабре у всех знаков Зодиака проснутся животные инстинкты

Малайская тигрица Надя. ФОТО: WCS/VIA REUTERS

Сейчас Луна растет — а значит, все знаки Зодиака ощутят невероятный приток энергии, обеспечивающий удачу планам, начинаниям и идеям, рассказала Никольская в беседе с «Пятым каналом». 

Она не сомневается: в конце года нужно сделать ревизию пройденных ошибок и оценить лучшие моменты. Уже сейчас это поможет начать планировать следующий год. А как действовать — подскажут просыпающиеся в преддверии года Тигра животные инстинкты, передает WMJ.

На этой неделе у всех знаков Зодиака будут включаться животные инстинкты, мы будем настоящими собственниками: нам захочется контролировать всех своих близких, коллег и более членов семьи,

— говорит астролог. Так, Стрельцы и Козероги будут небывало активны, а эмоции у них будут зашкаливать — ведь декабрь их именинный месяц. Овен, Лев и Стрелец, а также Телец, Дева и Козерог свои эмоции должны будут контролировать, чтобы не наломать дров. Близнецы, Весы и Водолей, а также Рак, Скорпион и Рыбы откроют для себя новые горизонты в работе и творчестве и покажут себя с лучшей стороны.

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