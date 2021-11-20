Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака

Дева

Августовским Девам придется наиболее активно и усердно трудиться в первой половине дня. Чтобы вырваться на любовное свидание, как следует отдохнуть в кругу приятных и уважаемых ими людей, или повидаться с детьми, им вначале предстоит решить дела, связанные с квартирой, семьей или условиями проживания. Возможно, это окажется необходимость отдать долг, оказать срочную поддержку членам семьи, удовлетворить требование родителей. Неожиданность этого обстоятельства выбьет их из колеи. Зато вечерний отдых, в чем бы он ни заключался, станет вполне заслуженным и доставит им радость.

Весы

В первой половине дня будьте особенно осмотрительны, общаясь с конкурентами и идейными оппонентами. Рекомендуется также осторожность в любой мелочи, связанной с разъездами, транспортными средствами. Высока вероятность технических неполадок, столкновений с представителями закона, блюстителями порядка на местах. Угрозу вашим планам и спокойствию могут представлять иногородние знакомые и партнеры, иностранцы, предметы импортного производства, незнакомые, непривычные методы работы. Радость, поддержку, успокоение и уверенность вы найдете в семье, или вернувшись домой.

Скорпион

Утро - подходящее время для финансового эксперимента. Только вот методы, которыми вы решили воспользоваться, чтобы заработать денег или отдать долги, не сработают или окажутся чрезмерно затратными. Не вкладывайте в свою первую пробу все, что имеете. Зато практический опыт, полученный вами, будет весьма полезен в будущем. Вечером вы сможете поделиться им с хорошими знакомыми, наставником, или сравнить, сверить свой результат с аналогичным опытом коллег из другого города, страны. Обращайте внимание прежде всего на конкретные мелочи, систематизируйте и оценивайте их.

Стрелец

Ноябрьские Стрельцы сумеют преодолеть первое серьезное препятствие, вставшее на их новом пути. Тем из них, кто всерьез озабочен карьерой, или стремится во что бы то ни стало реализовать давние планы, следует приложить все возможные усилия, чтобы измениться самим, изменить условия своей деятельности, либо просто приспособиться к ней. Остальным предстоит срочно подстроиться к требованиям или капризам начальства, родителей, контролирующих инстанций. Если вы не будете убегать от предлагаемой работы, то быстро справитесь с ней, заслужите лавры победителя и укрепите свой статус.

Козерог

Домашняя обстановка не позволит вам с самого утра приступить к намеченным планам. Раздражаться и огорчаться не стоит, так как это всего лишь временная помеха. К вечеру вы уже забудете о ней, с удовольствием занимаясь более приятными вещами. Тот, кто сильно влюблен и находится в разлуке с предметом своей привязанности, сможет получить весточку издалека, наладить прочную, почти беспроблемную связь, или попросту отправиться туда, куда его манит любовь (например, переехать в далекий город или страну). Вторая половина дня очень удачна, особенно для декабрьских Козерогов.

Водолей

Тем, кто переезжает в далекий край на постоянное место жительства или отправляется в путешествие, лучше запланировать основные мероприятия на вторую половину дня. Утром мелкие бытовые осложнения, накопившись, не позволят осуществить практические планы в том виде, в каком они были намечены. В финансовых делах вам гарантирована удача, надежная поддержка родственника или единомышленника. Однако и здесь день начнется со спора или критического изменения ситуации. Смотрите вперед с оптимизмом, и фортуна уже вечером этого дня обязательно оправдает ваши тайные ожидания.

Рыбы