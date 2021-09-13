Ольга Бузова сделала заявление о беременности

Ольга Бузова много лет назад заявила о том, что мечтает стать матерью. Поющая ведущая верит, что в скором времени встретит надежного человека, с которым построит крепкую семью и родит малыша. Пока же артистка решила помочь своей поклоннице.

Ольга Бузова выступила с заявлением о беременности. Нет, пока не своей. «Мне 35, я свободная, у меня еще все впереди. Я всю жизнь мечтала и мечтаю создать эту ячейку общества. Для меня этот вопрос очень актуален», – сообщала исполнительница.

Сейчас она взяла под опеку беременную поклонницу. Ольга узнала, что ее подписчица хочет прервать беременность из-за финансовых проблем. Артистка отговорила девушку от аборта, предложив свою помощь. Та, в благодарность, прислала спасительнице снимок своего ультразвукового исследования.

«Я все делаю от сердца, но какие-то добрые дела стараюсь освещать. Я девушке сказала, что всю жизнь ответственность за нее нести не смогу. На первом этапе вплоть до родов буду ей помогать, а дальше она должна найти работу. Подписчица прислала снимок УЗИ, там уже видны очертания малыша. Буду ей звонить, ведь она рассчитывает на мою помощь», – поделилась артистка в своем YouTube-блоге деталями милосердного поступка.

Бузова рада, что поклонница решила оставить ребенка. По словам Ольги, главное, чтобы малыш родился здоровым. Она намерена всячески этому способствовать, дополняя деятельность врачей-гинекологов. «Естественно, буду вести ее беременность, возможно, и из роддома встречу. А потом, может, на работу устрою», – добавила певица.

Родители невероятно гордятся Бузовой. Они надеются, что их дочь скоро обретет женское счастье – выйдет замуж и станет мамой. Об этом мечтает и сама звезда. «Хочу теперь карапузика подарить себе, вам с папой, миру!» – отмечала блондинка.



