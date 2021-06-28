УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Мужчины с голым торсом на улице - это прилично? Жители Таллинна высказывают свое мнение
Жара стала поводом для многих мужчин не надевать футболку и выходить на улицу с оголенным торсом. Репортер Limon.ee Марк Ефимов узнал, а нравятся ли такие мужчины жителям Таллинна? Ответы были весьма неожиданными, особенно когда речь зашла о том, стоит ли женщинам выходить в купальниках на улицу!
Также прохожие рассказали, как они пережили аномальную жару в Эстонии и поделились советами, как не перегреться под горячими лучами солнца!
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