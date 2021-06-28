Жара стала поводом для многих мужчин не надевать футболку и выходить на улицу с оголенным торсом. Репортер Limon.ee Марк Ефимов узнал, а нравятся ли такие мужчины жителям Таллинна? Ответы были весьма неожиданными, особенно когда речь зашла о том, стоит ли женщинам выходить в купальниках на улицу!