Депутат Калле Грюнталь — Кае Каллас: откуда ты, такой цветочек, тут взялась?
Сегодня на заседании Рийгикогу депутат от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь задал неожиданный вопрос премьер-министру Эстонии Кае Каллас.
Сегодня на заседании Рийгикогу депутат от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь задал неожиданный вопрос премьер-министру Эстонии Кае Каллас.
«Дорогая Кая, у меня только один вопрос: откуда ты, такой цветочек, тут взялась?» - пренебрежительно спросил он.
Однако госпожа Каллас не встала, чтобы ответить. «Если премьер-министр не встает, значит, она не хочет отвечать», - сказал Юри Ратас.