Ср, 21.04.2021
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Депутат Калле Грюнталь — Кае Каллас: откуда ты, такой цветочек, тут взялась?

Kalle Grünthal küsis peaministrilt eriti kahtlase küsimuse: «Kust sa, lilleke, siia said?» ФОТО: Kuvatõmmis Riigikogu videost: https://www.youtube.com/watch?v=-C25VJ5hH_M

Сегодня на заседании Рийгикогу депутат от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь задал неожиданный вопрос премьер-министру Эстонии Кае Каллас.

«Дорогая Кая, у меня только один вопрос: откуда ты, такой цветочек, тут взялась?» - пренебрежительно спросил он.

Однако госпожа Каллас не встала, чтобы ответить. «Если премьер-министр не встает, значит, она не хочет отвечать», - сказал Юри Ратас.

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