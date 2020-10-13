Крик души читательницы: мужчина-мечта оказался чайлд-фри! Что делать и куда бежать?

«Познакомились в этом августе (можно сказать, пересеклись так удачно по работе...), через неделю знакомства завязался наш роман. Отношения – о каких можно мечтать. Уважение, внимание, забота, никаких скандалов, никакого давления. Почти сразу стали вместе жить у него. Но всё хорошо не бывает. Он сказал мне, что не хочет детей – вообще никогда, потому что они его бесят, и он не видит себя отцом. То есть, такой убежденный чайлд-фри. Говорит, что дети препятствуют карьере – и мужской, и тем более женской, а он хочет видеть рядом «успешную женщину, а не замученную детьми наседку» (цитата!). Говорит, что у него планы расписаны на ближайшие 10 лет, и в них точно нет места детям, а дальше – будет видно. Но через 10 лет ему будет всего 35, а мне уже 35. Кому я буду нужна в таком возрасте? И вот теперь у меня очень трудный выбор: я люблю его, он меня полностью устраивает и как мужчина, и как спутник жизни, но я-то хочу стать матерью, иметь ребенка (и не одного, а двоих!). Как же быть? Ждать, что он передумает? Или не тратить время, раз мы так по-разному смотрим на детский вопрос?» - пишет Аля.