19-летняя дочь Брежневой показала изящную фигуру в купальнике: Краше мамы!

С недавнего времени Соня все чаще делает публикации в Instagram. Каждое фото девушки производит большое впечатление на подписчиков, но последние снимки особенно им понравились. На этих фото дочь Брежневой запечатлена на берегу океана в белом купальнике со сборкой.

По мнению поклонников, Соня очень похожа на маму: не только чертами лица, но и фигурой. «Какая милая», «Краше мамы», «Красивая, вся в родинках, а значит, счастливая», – написали пользователи Сети. Чтобы больше людей смогли оценить внешность дочери, Вера разместила ее фото в своем аккаунте.

Сначала Соня написала под фотографиями: «Медовый месяц». Но потом она исправила: «Винтажная малышка». Так Соня подогрела слухи о своей свадьбе с избранником Мэттом Кэнноном, с которым она начала встречаться в прошлом году.

В 2019-ом дочь Брежневой переехала в Калифорнию. Там она посещает элитную школу, год обучения в которой стоит четыре миллиона рублей (43 500 евро). В настоящим момент Соня пробует себя в модельном бизнесе.