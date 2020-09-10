Модель Лиза Адаменко: брак с 50-летним, насилие, «Холостяк», зависть Кафельниковой, подкаты Абрамовича

В том же возрасте ее изнасиловали. А в 16 она вышла замуж за 50-летнего бизнесмена-абьюзера, стала жертвой домашнего насилия и начала употреблять наркотики. Всю правду о своей жизни Адаменко впервые решилась рассказать Алене Жигаловой в шоу «Алена, блин!».

Как родители Лизы оставили ее ребенком за границей и с чего началась ее модельная карьера? Кто изнасиловал 13-летнюю девочку, сняв это на фото? Почему в 16 она приняла предложение от 50-летнего олигарха и за что он ее бил? Также — все о проекте «Холостяк», любви к Криворотову, «скелетах» Барбары Пино, работе в эскорте, зависти Кафельниковой и подкатах Абрамовича.