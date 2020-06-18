Сколько может заплатить Ефремов семье погибшего в ДТП Захарова?

Выплата компенсации семье погибшего в аварии Сергея Захарова актером Михаилом Ефремовым может составить до трех миллионов рублей (38 400 евро). Такую оценку дал адвокат, автоюрист Александр Мельцев. Ранее в Сети появились сообщения о том, что артист может выплатить родственникам погибшего 100 миллионов рублей (1 280 000 евро), чтобы якобы смягчить приговор.

По словам юриста, такие крупные суммы назначаются только по делам о хищениях. Средняя же компенсация варьируется в пределах одного-трех миллионов.

Судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышают трех миллионов рублей (38 400 евро) даже при наличии иждивенцев у погибшего. Бывает от 600 тысяч (7700 евро) до миллиона (12 800 евро). Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке,

— объяснил адвокат.

О таких баснословных компенсациях, как 100 миллионов рублей (1 280 000 евро), по его словам, он даже не слышал. Сумма, назначаемая судом, рассчитывается, исходя из ущерба, который был нанесен, наличия у погибшего детей или иных лиц на иждивении, а также заработка виновника ДТП.