ВИДЕО ⟩ На дочь Ефремова устроили охоту

Дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова Анна-Мария пожаловалась на преследование со стороны журналистов, опубликовав видеодоказательство этого факта, пишет Topnews.
На записи видно, как Анна Мария идет по тротуару, перед ней мельтешит видеооператор, который едва ли не тыкает камерой в лицо девушки. За кадром некая журналистка довольно навязчиво задает одни и те же вопросы: «Почему вы не идете поддерживать отца? Вам нет дела до отца?».
На многочисленные просьбы дочери артиста прекратить преследование журналистка заявила, что идет по «свободной улице». Все происходящее снимал оператор, работающий с журналисткой. «Они подождали меня у подъезда, выскочили и начали преследовать. Сказать, что я [обалдел] - это ничего не сказать. Как думаете, когда узнаю, что это за издание, стоит подать на них заяву за преследование?», — написала она в своем Twitter.
Остается только догадываться, на сколько правдива угроза дочери Ефремовой о судебных разбирательствах.
Пользователи Twitter уже раскрыли личность журналистки. Ею оказалась сотрудница телеканала НТВ, а ровно перед этим была «редактором» в Госдуме.
Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце. Артист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Спустя несколько часов после аварии водитель умер в больнице.
Артист назвал инцидент со своим участием «чудовищным» и принес публичные извинения семье погибшего, предложив материальную помощь и заверив родных Захарова в том, что он не намерен пользоваться связями и уклоняться от ответственности за содеянное.