ВИДЕО ⟩ На дочь Ефремова устроили охоту

На записи видно, как Анна Мария идет по тротуару, перед ней мельтешит видеооператор, который едва ли не тыкает камерой в лицо девушки. За кадром некая журналистка довольно навязчиво задает одни и те же вопросы: «Почему вы не идете поддерживать отца? Вам нет дела до отца?».

На многочисленные просьбы дочери артиста прекратить преследование журналистка заявила, что идет по «свободной улице». Все происходящее снимал оператор, работающий с журналисткой. «Они подождали меня у подъезда, выскочили и начали преследовать. Сказать, что я [обалдел] - это ничего не сказать. Как думаете, когда узнаю, что это за издание, стоит подать на них заяву за преследование?», — написала она в своем Twitter.

Остается только догадываться, на сколько правдива угроза дочери Ефремовой о судебных разбирательствах.

Пользователи Twitter уже раскрыли личность журналистки. Ею оказалась сотрудница телеканала НТВ, а ровно перед этим была «редактором» в Госдуме.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце. Артист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Спустя несколько часов после аварии водитель умер в больнице.