Ср, 17.06.2020
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Снова допрос: к Михаилу Ефремову приехали силовики

Михаил Ефремов.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Сегодня, 17 июня, к актеру Михаилу Ефремову снова приехали силовики. Виновника страшного ДТП в центре Москвы опять заберут на допрос, сообщает «Лента». Ранее артист давал показания 14 июня, пишет Экспресс газета.

До 9 августа Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом по своему адресу в Плотниковом переулке. Ему запрещено пользоваться интернетом, а также выходить из дома. Однако артиста навещают друзья и родственники.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель погиб в больнице, актер находится под домашним арестом.

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