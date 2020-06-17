Снова допрос: к Михаилу Ефремову приехали силовики

Сегодня, 17 июня, к актеру Михаилу Ефремову снова приехали силовики. Виновника страшного ДТП в центре Москвы опять заберут на допрос, сообщает «Лента». Ранее артист давал показания 14 июня, пишет Экспресс газета.
До 9 августа Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом по своему адресу в Плотниковом переулке. Ему запрещено пользоваться интернетом, а также выходить из дома. Однако артиста навещают друзья и родственники.
Вечером 8 июня автомобиль Ефремова, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель погиб в больнице, актер находится под домашним арестом.