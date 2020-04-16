«Че вчера было?» Асмус позабавила поклонников вечеринкой в честь дня рождения

В социальной сети Instagram она разыграла маленький сериал. За день до дня рождения Асмус опубликовала приглашение на свой праздник:

ФОТО: instagram.com/asmuskristin

В день своего рождения она разместила фотографию из ванны «с посылом» в виде среднего пальца:

Позднее, как и обещала, Асмус начала прямой эфир для поклонников, а компанию звездной маме составила шестилетняя дочь Анастасия.

Вместе девчата показали торт от кондитерской Сергея Жукова, а Кристина призналась, что склонна к полноте и «толстеет, даже когда смотрит на сладкое».

В честь своего 32-летия актриса решила не получать, а дарить подарки. Для этого она устроила в прямом эфире викторину, участники которой должны были называть факты о ней, например, какие продукты ей категорически не нравятся. Победители получали сертификаты на сумму 7000 рублей (около 85 евро).

Супруг актрисы Гарик Харламов в эфире не появился, но ранее оставил поздравление в Instagram, пожелав жене и своим сестрам, родившимся с ней в один день, в первую очередь здоровья:

На следующий день после праздника Кристина позабавила подписчиков фотографией «с похмелья», поблагодарив всех за поздравления: