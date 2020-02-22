ВИДЕО ⟩ Поразительно! Жители Таллинна не знают сколько лет исполняется Эстонской республике

Совсем скоро Эстония вновь будет отмечать День независимости. Портал «Sõbranna» выяснил у жителей Таллинна, как они собираются провести этот день и знают ли, сколько лет в этом году исполняется Эстонской республике.
За пять дней до празднования годовщины независимости Эстонии журналисты выяснили, какие планы у жителей на этот день и знают ли они, что республике исполняется 102 года.
В числе отвечавших были, например, пенсионерка Май и менеждер Ану, которые собираются по этому поводу купить торт. Работник по обслуживанию клиентов Йоханнес в праздник будет работать.
То, сколько же лет в этом году исполняется Эстонской республике, точно ответить не смог никто.
Смотрите опрос жителей в видео портала «Sõbranna»!