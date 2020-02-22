Сб, 22.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Поразительно! Жители Таллинна не знают сколько лет исполняется Эстонской республике

Совсем скоро Эстония вновь будет отмечать День независимости. Портал «Sõbranna» выяснил у жителей Таллинна, как они собираются провести этот день и знают ли, сколько лет в этом году исполняется Эстонской республике.

За пять дней до празднования годовщины независимости Эстонии журналисты выяснили, какие планы у жителей на этот день и знают ли они, что республике исполняется 102 года.

В числе отвечавших были, например, пенсионерка Май и менеждер Ану, которые собираются по этому поводу купить торт. Работник по обслуживанию клиентов Йоханнес в праздник будет работать. 

То, сколько же лет в этом году исполняется Эстонской республике, точно ответить не смог никто.

Смотрите опрос жителей в видео портала «Sõbranna»!

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