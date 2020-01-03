Пт, 3.01.2020
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Видео ⟩ Курникова показала подросших детей от Иглесиаса

Анна Курникова

ФОТО: Freeman / UK Press/Press Association Images

Спортсменка опубликовала трогательное видео в соцсети, где в кадре можно увидеть близнецов — Николаса и Люси, пишет Пятый канал.

Российская теннисистка Анна Курникова, которая уже много лет живет в США, опубликовала в Instagram трогательное видео с участием детей. В ролике можно увидеть ее двухлетних близнецов от певца Энрике Иглесиаса Николаса и Люси.

На видеозаписи дети бегут по зеленой траве за камерой, простирая ручонки к ней. Однако натянутая сетка не дает им продолжить движение и на этом видео заканчивается.

«С новым годом», — подписала пост звезда.

Поклонники девушки пришли в восторг от такой публикации и засыпали милых детей звездной пары комплиментами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#happynewyear #сновымгодом 🎈

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

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