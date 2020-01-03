Видео ⟩ Курникова показала подросших детей от Иглесиаса

Российская теннисистка Анна Курникова, которая уже много лет живет в США, опубликовала в Instagram трогательное видео с участием детей. В ролике можно увидеть ее двухлетних близнецов от певца Энрике Иглесиаса Николаса и Люси.

На видеозаписи дети бегут по зеленой траве за камерой, простирая ручонки к ней. Однако натянутая сетка не дает им продолжить движение и на этом видео заканчивается.

«С новым годом», — подписала пост звезда.