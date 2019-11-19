ТОП-6 суровых на вид, но чувственных внутри знаков Зодиака

Человек, который всегда старается выглядеть сильным и неприступным, часто делает это, потому что боится боли. Он пытается защитить себя, отгородив себя от окружающих людей с помощью презрительного тона голоса или показной грубости, либо же притворяясь бесчувственным и совершенно лишенным эмпатии. В вашем окружении непременно найдется человек, который кажется вам излишне суровым или саркастичным, пишет Клубер.
В большинстве случаев под твердой и непробиваемой шкуркой этих людей скрывается нежная мякоть, но они боятся ее демонстрировать окружающему миру. Для них нет ничего более опасного в эмоциональном плане, чем быть уязвимыми перед людьми, которым они не доверяют. Но стоит кому-то из их окружения доказать, что ему можно доверять, как этот, казалось бы, жесткий человек начинает мало-помалу открываться, показывая неожиданно мягкую сторону своей личности.
Козерог
Как правило, Козероги наращивают твердую и непрошибаемую броню после того, как пару-тройку раз ошибутся в людях. После этого они могут стать ворчливыми, недружелюбными и начать вести себя так, будто у них слишком много работы для того, чтобы с кем-то общаться.
Но на самом деле Козероги, даже если на первый взгляд о них этого не скажешь, очень скромные и застенчивые люди. Они чувствуют себя неловко в обществе других людей, особенно если почти никого среди них не знают. Они ведут себя надменно, так, словно они выше всего этого, но на самом деле причина их поведения в том, что они уже обжигались в прошлом на собственной открытости, и сделают все, чтобы это не случилось снова.
Водолей
Водолеи демонстрируют свою твердую оболочку с помощью сдержанности, отстраненности и эмоциональной недоступности. Они считают, что, если они будут казаться потенциальным обидчикам неуязвимыми для насмешек, то будут в безопасности. Они хотят, чтобы у них была возможность наслаждаться обществом других людей, не беспокоясь при этом об их негативных эмоциях.
Водолеи считают, что, стоит им хотя бы на минутку поднять свой щит и показаться чуть человечнее, и придется выслушивать проблемы окружающих, а то и помогать в их решении. Их твердая оболочка может и не быть заметной с первого взгляда, но она все же есть – и ее можно распознать по их поведению, сарказму и потребности в личном пространстве.
Дева
Дева кропотливо, по кусочкам собирает свою жесткую внешнюю оболочку – и все ради того, чтобы окружающие не увидели, насколько она на самом деле может быть уязвимой. Их броня – это лишь еще один элемент ее защиты, наряду с ее невероятными познаниями и аналитическим разумом.
Если Дева излишне критична, склонна к оценочным суждениям и слишком сурова – она делает это только для того, чтобы удерживать других людей на расстоянии. Хотя на первый взгляд кажется, что Деве безразлично мнение окружающих, на самом деле это вовсе не так. Дева просто думает, что если сделает себя толстокожей, у мелких неприятностей будет меньше шансов причинить ей боль.
Овен
Овны любят делать вид, что они выше неприятностей и способны справиться с чем угодно. Однако когда им приходится иметь дело с предательством или болезненным расставанием, неизменно выясняется, что они далеко не такие суровые и отстраненные, какими хотят казаться. Их суровая личина – это всего лишь ширма, маска. Они жаждут любви и верности не меньше, чем все остальные, но не верят в то, что когда-либо их получат.
И если со стороны кажется, что им все равно, или что у них нет времени на чужую драму, то, возможно, они ведут себя так потому, что не хотят вновь испытать душевную боль. Проблема в том, что Овны импульсивны и конфликтны, они сгоряча могут наговорить такого, о чем потом будут очень жалеть.
Скорпион
Скорпион плетет свою прочную защиту из тайн и загадок. Но на самом деле сделать ему больно намного проще, чем кажется. Они верны другим людям и ожидают того же, хотя эти ожидания оправдываются далеко не всегда.
Хоть это и довольно грустно, но Скорпионам зачастую очень трудно довериться другим людям, и уж тем более – поверить в их доброжелательность. Они постоянно настороже, и их твердая оболочка служит им невидимой броней.
Рыбы
Рыбы часто бывают в полном эмоциональном раздрае и ужасно боятся, что кто-то использует его против них. Потому и скрывают эмоциональный хаос своей души под прочной внешней оболочкой. На самом деле их просто переполняют чувства. И если они не могут дать им выхода, то проще сделать вид, что они и вовсе ничего не чувствуют.
Они вполне логично считают, что безопаснее казаться безразличным ко всему – ведь тогда у людей будет меньше соблазнов воспользоваться эмоциями Рыб. Люди часто пользуются бескорыстностью представителей этого знака, а потому Рыбы считают, что если будут демонстрировать безразличие, это их защитит.