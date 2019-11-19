ТОП-6 суровых на вид, но чувственных внутри знаков Зодиака

В большинстве случаев под твердой и непробиваемой шкуркой этих людей скрывается нежная мякоть, но они боятся ее демонстрировать окружающему миру. Для них нет ничего более опасного в эмоциональном плане, чем быть уязвимыми перед людьми, которым они не доверяют. Но стоит кому-то из их окружения доказать, что ему можно доверять, как этот, казалось бы, жесткий человек начинает мало-помалу открываться, показывая неожиданно мягкую сторону своей личности.

Козерог

Как правило, Козероги наращивают твердую и непрошибаемую броню после того, как пару-тройку раз ошибутся в людях. После этого они могут стать ворчливыми, недружелюбными и начать вести себя так, будто у них слишком много работы для того, чтобы с кем-то общаться.

Но на самом деле Козероги, даже если на первый взгляд о них этого не скажешь, очень скромные и застенчивые люди. Они чувствуют себя неловко в обществе других людей, особенно если почти никого среди них не знают. Они ведут себя надменно, так, словно они выше всего этого, но на самом деле причина их поведения в том, что они уже обжигались в прошлом на собственной открытости, и сделают все, чтобы это не случилось снова.

Водолей

Водолеи демонстрируют свою твердую оболочку с помощью сдержанности, отстраненности и эмоциональной недоступности. Они считают, что, если они будут казаться потенциальным обидчикам неуязвимыми для насмешек, то будут в безопасности. Они хотят, чтобы у них была возможность наслаждаться обществом других людей, не беспокоясь при этом об их негативных эмоциях.

Водолеи считают, что, стоит им хотя бы на минутку поднять свой щит и показаться чуть человечнее, и придется выслушивать проблемы окружающих, а то и помогать в их решении. Их твердая оболочка может и не быть заметной с первого взгляда, но она все же есть – и ее можно распознать по их поведению, сарказму и потребности в личном пространстве.

Дева

Дева кропотливо, по кусочкам собирает свою жесткую внешнюю оболочку – и все ради того, чтобы окружающие не увидели, насколько она на самом деле может быть уязвимой. Их броня – это лишь еще один элемент ее защиты, наряду с ее невероятными познаниями и аналитическим разумом.

Если Дева излишне критична, склонна к оценочным суждениям и слишком сурова – она делает это только для того, чтобы удерживать других людей на расстоянии. Хотя на первый взгляд кажется, что Деве безразлично мнение окружающих, на самом деле это вовсе не так. Дева просто думает, что если сделает себя толстокожей, у мелких неприятностей будет меньше шансов причинить ей боль.

Овен