Ср, 6.11.2019
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Гороскоп на 6 ноября: у Раков будут удачными любые начинания, а Козероги захотят поговорить по душам

Пирожные. Иллюстративное фото

ФОТО: Natalya Danko/PantherMedia / Natalya Danko

С утра и весь световой день на нас сегодня будут влиять легкие и успешные 10-е лунные сутки — время активности и мужской энергетики. Мужчины, проявите себя! Женщины, дайте мужчинам шанс... А ближе к вечеру начнется мощный и благодатный 11-й лунный день, который будет содействовать всем знакам зодиака во всех делах до самого завтрашнего вечера, сообщают vesti.ua.

Овен

Если хотите справиться с жизненными трудностями, обратитесь за помощью к другу. Хорошее время для начала диеты.

Телец

Начинания, связанные с общественной деятельностью, будут удачными. В проблемах вам помогут ваши друзья.

Близнецы

Вы легко сможете выбраться из финансовых проблем. И все благодаря новым полезным знакомствам.

Рак

Этот день будет удачным для любых начинаний в разных сферах жизни – и в бизнесе, и в любви, и в других интересах.

Лев

Будьте готовы к негативной оценке ваших действий от окружающих. Постарайтесь исправить ситуацию.

Дева

Вы можете получить интересное предложение от давних знакомых. Но будьте готовы предложить что-то взамен.

Весы

Избегайте монотонности и однообразия. Постарайтесь наполнить этот день новизной и яркими красками.

Скорпион

Какой-то давний вопрос может спровоцировать конфликт с окружающими. Ситуация вскоре разрешится сама собой.

Стрелец

Старайтесь не садиться за руль в этот день. На пути к желаемой цели вам поможет ваше природное обаяние.

Козерог

День подходит для получения и освоения новых знаний. Душевный разговор откроет вам глаза на ситуацию.

Водолей

Не разбрасывайтесь эмоциями по пустякам, старайтесь быть более спокойными и уравновешенными.

Рыбы

Вы окажетесь в центре внимания противоположного пола. Используйте чувство юмора в общении с друзьями.

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