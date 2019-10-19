«Королева тверка»: Ирина Шейк исполнила откровенный танец в платье с высоким разрезом

Ирина Шейк и Анна Вьялицына любят весело проводить время. Недавно подруги-модели устроили домашнюю вечеринку с шампанским, в качестве закуски заказали себе чебуреки, пишет Woman.ru.

На днях знаменитости вновь встретились. Однако на этот раз модели удивляли своих фолловеров не необычным фуршетом, а жаркими танцами.