Сб, 19.10.2019
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  • «Королева тверка»: Ирина Шейк исполнила откровенный танец в платье с высоким разрезом

«Королева тверка»: Ирина Шейк исполнила откровенный танец в платье с высоким разрезом

IRINA SHAYK

ФОТО: Mimmo Carriero / IPA/IPA/SIPA/Mimmo Carriero / IPA/IPA/SIPA

Выходя на подиум, Ирина Шейк сводит с ума миллионы фанатов по всему миру. А на днях она лишила дара речи, станцевав откровенный танец в «опасном» красном платье.

Ирина Шейк и Анна Вьялицына любят весело проводить время. Недавно подруги-модели устроили домашнюю вечеринку с шампанским, в качестве закуски заказали себе чебуреки, пишет Woman.ru.

На днях знаменитости вновь встретились. Однако на этот раз модели удивляли своих фолловеров не необычным фуршетом, а жаркими танцами.

В инстаграм-историях каждой появилось по короткому ролику, на котором длинноногие красотки исполняют зажигательный тверк. Ирина позировала в красной комбинации с высоким разрезом, а Анна выбрала облегающий мини-наряд желтого цвета.

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