Деми Роуз ушла из соцсетей, оставив прощальное фото самой выдающейся части тела

Деми Роуз всё продолжает радовать фанатов снимками из уже закончившегося отпуска на Бали, но в этот раз она не дождалась привычной волны восхвалений. На фото девушка позирует на краю бассейна, откуда открывается прекрасный вид на балийские леса. Модель повернулась к камере самой выдающейся частью тела, отвлекая поклонников от всяких забот.

Но сейчас этот фокус не удался, ведь под фото Деми написала следующее:

Пропадаю на неделю из всех сетей. Если увидите меня на фестивале, то не бойтесь подойти,

- написала Деми.

Всё дело в том, что девушка собралась на фестиваль Burning Man, который проходит в Неваде, США, и длится восемь дней.

Нет, нет, нет, не делай этого-о-о-о

Ну, блин

Боже мой, Деми, за что

- написали фанаты.

Хоть арт-фестиваль и проходит в пустыне, поклонники стараются верить, что их кумир найдёт время и — самое главное — связь, чтобы выкладывать фото из поездки.