Прогноз эстонского астролога на август: что принесет последний месяц лета разным знакам Зодиака
Практикующий астролог из Таллинна Кристина Иванова специально для портала Limon.ee рассказала, чего ожидать каждому знаку Зодиака от последнего месяца лета.
«Дорогие друзья, на фоне полного астрономических событий июля август обещает быть более спокойным и по-летнему расслабленным месяцем», – говорит Кристина Иванова.
По словам астролога, многие из нас пережили июль непросто: месяц был связан с драматическими событиями в личной и профессиональной жизни. Дело в том, что коридор затмений коснулся наших чувств, а ретроградное движение Меркурия – наших дел. Самый сложный месяц первого полугодия мы прожили. Август обещает невиданную щедрость в обретении любви, романтических знакомств и душевного равновесия.
Овен
Для представителей знака Овна август станет настоящей волшебной шкатулкой, наполненной приятными эмоциями! Все те сферы, куда вы направляете свою любовь, ответят вам взаимностью. Овны-семьянины, уделите внимание детям и любимым. Это самый подходящий момент, чтобы стать с ними ближе. Неженатые Овны, держите ухо востро, этот месяц может быть полон романтических знакомств, если рискнете открыть свое сердце чему-то новому и неизведанному. Овны-спортстмены могут рассчитывать на удачу в любом виде соревновательного процесса.
Удачные дни: 21, 23, 24, 28
Телец
Для самого стабильного знака Зодиака август станет месяцем крупных сделок и укрепления семейных ценностей. Только отложите, пожалуйста, свою инициативу до 8 числа, чтобы избежать столкновения ваших интересов с другими людьми. Если у вас есть в планах покупка недвижимости, серьезные денежные инвестиции или начало ремонтных работ, то везение в этих вопросах вам обеспечено! А также звезды вовсю намекают на крупные семейные торжества и возможность прибавления в семействе.
Конфликтный день: 2
Удачные дни: 1, 9, 13, 14, 26
Близнецы
Дорогие Близнецы, после всех непредвиденных событий июля вы, наконец, сможете смело планировать свои застрявшие в прошлом месяце дела. Меркурий, управляющий вашим знаком, в прямом движении! Август станет щедр на зачатие новых связей, а также на разрешение дел, связанных с получением документов и устранению всевозможных поломок.
Удачны станут ваши инициативы в поездках, особенно если провести важные переговоры за границей.
До 20 числа будет удачной покупка автомобиля и техники. Некоторые из вас получат важные известия, связанные с делами семьи или близкого окружения.
Конфликтный день: 22
Удачные дни: 16, 21
Рак
Внимание рациональных Раков будет сосредоточено на теме финансов. Если в июле вы ожидали денежных поступлений, но по каким-то причинам их не получили, то в августе это должно случиться. Также период до 20 чисел месяца прекрасно подходит для поиска более денежной работы, получения кредитов и серьезных инвестиций. С 11 числа начнут разрешаться рабочие дела и вопросы, связанные с вашим здоровьем. В первом случае можете рассчитывать на долгожданную помощь, а во втором – есть шанс найти хорошего врача.
Некоторых Раков может посетить мысль о том, чтобы завести домашнее животное. Не отказывайте себе в таком удовольствии, это принесет в дом счастье!
Удачные дни: 8, 9, 21
Лев
Уважаемые Львы, наконец, для вас наступил самый удачный и плодотворный месяц в текущем году! А это значит, что до 20 чисел месяца будьте максимально амбициозны и на работе, и в личной жизни. Сейчас самое время озвучивать свои желания. Представительницы прекрасной половины львиного сообщества могут заняться сменой имиджа или гардероба.
Обязательно купите себе то, о чем долго мечтали. Позвольте себе небольшой эгоизм в этом месяце и потратьте на себя чуть больше средств, чем позволяли раньше. Результат превзойдет все ожидания!
После 20 чисел месяца можно ожидать денежных поступлений или наоборот крупных трат. И в том, и в другом случае советую проявить рациональность.
Удачные дни: 7, 19, 20, 30
Дева
Рекомендую посвятить первую половину месяца отдыху. Это лучшее время для отпусков. Отправляйтесь или в далекое странствие, или за город. Только обязательно побалуйте себя увлекательной книгой или медитативными практиками, до которых долго не доходили руки. Дайте себе труд позаботиться о себе или позвольте другим позаботиться о вас. Тем более, что в этом месяце будет возможность для восстановления когда-то утраченных дружеских и социальных связей. После 20 чисел появиться ресурс и энтузиазм для движения вперед.
Конфликтный день: 22
Удачные дни: 16, 21
Весы
Для представителей самого элегантного знака Зодиака весь месяц будет окрашен светом софитов. Вы будете популярны, заметны и востребованы. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии посещать светские мероприятия теплыми летними вечерами. Укрепляйте свои социальные позиции и будьте открыты для новых знакомств. Они обязательно будут. Также этот период подходит для планирования и обдумывания целей на ближайшее полугодие.
Конфликтный день: 2
Удачные дни: 1, 9, 13, 14, 26
Скорпион
Уважаемые Скорпионы, не откладывайте планы, связанные с профессиональной реализацией, на сентябрь. Пока другие знаки Зодиака отправились в отпуск, пусть у вас кипят рабочие процессы. До 20 чисел месяца – прекрасное время для того, чтобы карабкаться вверх по карьерной лестнице и поднимать свой авторитет в глазах начальства и деловых партнеров.
Август – это один из самых подходящих месяцев в году для смены социального статуса и ходатайства о получении любых документов и кредитов.
Конфликтные дни: 8, 16
Удачные дни: 6, 24, 27
Стрелец
Август – это месяц путешествий, открытия новых горизонтов и духовного поиска. Если ваш отпуск выпал на конец лета, то считайте себя везунчиком. Поездки могут стать не просто расширяющими кругозор, но еще и судьбоносными.
У неженатых Стрельцов будет шанс встретить свою любовь вдали от дома, а женатые могут пережить весь спектр романтических чувств, если отправятся в путешествие со спутником жизни.
Если у вас были планы, связанные с началом любого обучения, то лучше начинать их претворять в жизнь прямо сейчас.
Удачные дни: 6, 8
Козерог
Жизнь стабильных Козерогов в последний летний месяц будет непростой. Август может смело претендовать на звание самого неспокойного месяца года. Приготовьтесь к приятным и не очень приятным неожиданностям. Тут могут возникнуть и вопросы крупных финансовых инвестиций, требующих слишком быстрых реакций, и неожиданный роман с полной потерей контроля над ситуацией, и кризис среднего возраста. Велика вероятность травм «на ровном месте», поэтому рекомендую воздержаться от экстремальных видов спорта и проявить бдительность при вождении автомобиля.
Удачные дни: 26, 28
Водолей
У свободолюбивых Водолеев наступил лучший месяц для свадебных торжеств и официального оформления отношений. У неженатых Водолеев есть все шансы встретить свою любовь. Водолеи-бизнесмены в этом месяце могут завести полезные профессиональные знакомства, которые через какое-то время можно будет смело назвать «инвестицией в будущее». Поэтому будьте контактны и общительны, проявляйте инициативу в личной и профессиональной жизни, и мир ответит вам взаимностью!
Удачные дни: 26, 27, 29
Рыбы
Приготовьтесь большую часть месяца заниматься чужими делами и бескорыстной помощью коллегам по работе. Вам придется ощутить на своих плечах весь спектр мелких и крупных обязанностей. Зато работа будет кипеть и спориться как никогда.
Не исключено, что в первой половине месяца придется обратить внимание на свое здоровье или здоровье близких. Отправляясь в отпуск, возьмите с собой аптечку, чтобы избежать форс-мажоров.
Удачные дни: 6, 8