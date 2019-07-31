Прогноз эстонского астролога на август: что принесет последний месяц лета разным знакам Зодиака

Обязательно купите себе то, о чем долго мечтали. Позвольте себе небольшой эгоизм в этом месяце и потратьте на себя чуть больше средств, чем позволяли раньше. Результат превзойдет все ожидания!

После 20 чисел месяца можно ожидать денежных поступлений или наоборот крупных трат. И в том, и в другом случае советую проявить рациональность.

Удачные дни: 7, 19, 20, 30

Дева

Рекомендую посвятить первую половину месяца отдыху. Это лучшее время для отпусков. Отправляйтесь или в далекое странствие, или за город. Только обязательно побалуйте себя увлекательной книгой или медитативными практиками, до которых долго не доходили руки. Дайте себе труд позаботиться о себе или позвольте другим позаботиться о вас. Тем более, что в этом месяце будет возможность для восстановления когда-то утраченных дружеских и социальных связей. После 20 чисел появиться ресурс и энтузиазм для движения вперед.

Конфликтный день: 22

Удачные дни: 16, 21

Весы

Для представителей самого элегантного знака Зодиака весь месяц будет окрашен светом софитов. Вы будете популярны, заметны и востребованы. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии посещать светские мероприятия теплыми летними вечерами. Укрепляйте свои социальные позиции и будьте открыты для новых знакомств. Они обязательно будут. Также этот период подходит для планирования и обдумывания целей на ближайшее полугодие.

Конфликтный день: 2

Удачные дни: 1, 9, 13, 14, 26

Скорпион

Уважаемые Скорпионы, не откладывайте планы, связанные с профессиональной реализацией, на сентябрь. Пока другие знаки Зодиака отправились в отпуск, пусть у вас кипят рабочие процессы. До 20 чисел месяца – прекрасное время для того, чтобы карабкаться вверх по карьерной лестнице и поднимать свой авторитет в глазах начальства и деловых партнеров.

Август – это один из самых подходящих месяцев в году для смены социального статуса и ходатайства о получении любых документов и кредитов.

Конфликтные дни: 8, 16

Удачные дни: 6, 24, 27

Стрелец

Август – это месяц путешествий, открытия новых горизонтов и духовного поиска. Если ваш отпуск выпал на конец лета, то считайте себя везунчиком. Поездки могут стать не просто расширяющими кругозор, но еще и судьбоносными.

У неженатых Стрельцов будет шанс встретить свою любовь вдали от дома, а женатые могут пережить весь спектр романтических чувств, если отправятся в путешествие со спутником жизни.

Если у вас были планы, связанные с началом любого обучения, то лучше начинать их претворять в жизнь прямо сейчас.

Удачные дни: 6, 8

Козерог

Жизнь стабильных Козерогов в последний летний месяц будет непростой. Август может смело претендовать на звание самого неспокойного месяца года. Приготовьтесь к приятным и не очень приятным неожиданностям. Тут могут возникнуть и вопросы крупных финансовых инвестиций, требующих слишком быстрых реакций, и неожиданный роман с полной потерей контроля над ситуацией, и кризис среднего возраста. Велика вероятность травм «на ровном месте», поэтому рекомендую воздержаться от экстремальных видов спорта и проявить бдительность при вождении автомобиля.

Удачные дни: 26, 28

Водолей

У свободолюбивых Водолеев наступил лучший месяц для свадебных торжеств и официального оформления отношений. У неженатых Водолеев есть все шансы встретить свою любовь. Водолеи-бизнесмены в этом месяце могут завести полезные профессиональные знакомства, которые через какое-то время можно будет смело назвать «инвестицией в будущее». Поэтому будьте контактны и общительны, проявляйте инициативу в личной и профессиональной жизни, и мир ответит вам взаимностью!

Удачные дни: 26, 27, 29

Рыбы

Приготовьтесь большую часть месяца заниматься чужими делами и бескорыстной помощью коллегам по работе. Вам придется ощутить на своих плечах весь спектр мелких и крупных обязанностей. Зато работа будет кипеть и спориться как никогда.

Не исключено, что в первой половине месяца придется обратить внимание на свое здоровье или здоровье близких. Отправляясь в отпуск, возьмите с собой аптечку, чтобы избежать форс-мажоров.