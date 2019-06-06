Брежнева высмеяла Малахова после вестей об измене Меладзе

"Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала СтарХит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). И когда он все успевает….?! Хотя …. и #ЯнеСвятая ", – написала знаменитость.

К обсуждению тут же подключился юморист Максим Галкин. "Да, а еще твой Костя мне особняк на Кипре строит в виде часовни!" – отметил шоумен в комментариях. На что Брежнева поспешила ответить: "Максик!! Мы же держали это в тайне".

Добавим, что Максим Галкин так резво участвовал в обсуждении неспроста: комик точит зуб на Андрея Малахова. Издание телеведущего рассказало, будто юморист и его супруга Алла Пугачева завершают строительство особняка на Кипре. Пара эту информацию опровергла.