Пт, 31.05.2019
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Миллиардерша Кайли Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа
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Kylie Jenner and Kendall Jenner

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage / Gilbert Flores/Broadimage

21-летняя супермодель удивила сменой цвета волос.

21-летней супермодели и сестре Ким Кардашь

ян, которая стала самой молодой миллиардершей, Кайли Дженнер надоели ее роскошные черные волосы и она захотела кардинальных перемен. 

Голливудская звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором юная красотка предстала перед подписчиками в необычном амплуа – со светло-розовыми волосами. Видеть Кайли Дженнер в таком цвете необычно, ведь она уже много лет ходит с одной и той же прической, не изменяя черному оттенку. 

Смотри фото здесь!

Стоит отметить, что юной миллиардерше очень к лицу новый имидж, ведь она выглядит стильно и молодежно. Но, по всей видимости, фото сделано не просто так, а для рекламной кампании. Позже Кайли Дженнер опубликовала еще один снимок, где уже позирует в привычном темном цвете волос. 

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