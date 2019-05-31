Миллиардерша Кайли Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа

21-летней супермодели и сестре Ким Кардашь

ян, которая стала самой молодой миллиардершей, Кайли Дженнер надоели ее роскошные черные волосы и она захотела кардинальных перемен.

Голливудская звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором юная красотка предстала перед подписчиками в необычном амплуа – со светло-розовыми волосами. Видеть Кайли Дженнер в таком цвете необычно, ведь она уже много лет ходит с одной и той же прической, не изменяя черному оттенку.

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