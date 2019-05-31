Миллиардерша Кайли Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа
21-летняя супермодель удивила сменой цвета волос.
21-летней супермодели и сестре Ким Кардашь
ян, которая стала самой молодой миллиардершей, Кайли Дженнер надоели ее роскошные черные волосы и она захотела кардинальных перемен.
Голливудская звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором юная красотка предстала перед подписчиками в необычном амплуа – со светло-розовыми волосами. Видеть Кайли Дженнер в таком цвете необычно, ведь она уже много лет ходит с одной и той же прической, не изменяя черному оттенку.
Смотри фото здесь!
Стоит отметить, что юной миллиардерше очень к лицу новый имидж, ведь она выглядит стильно и молодежно. Но, по всей видимости, фото сделано не просто так, а для рекламной кампании. Позже Кайли Дженнер опубликовала еще один снимок, где уже позирует в привычном темном цвете волос.