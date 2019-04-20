Полный восторг: Ани Лорак подчеркнула фигуру дерзким нарядом

В кадре, вероятно, сделанном во время съемок нового видео, Лорак позирует в черном облегающем костюме. В подписи к фотографии звезда оставила хештег "#ятебяждала", как отсылку к собственной песне.

Несмотря на то, что поклонники Ани Лорак часто спорят на тему ее внешнего вида, не обратить внимания на завораживающие формы певицы фолловеры не смогли. В комментариях к публикации подписчики засыпали Лорак комплиментами. "Королева", "Потрясающая!", "Идеальный образ", "Невероятная! и Вы, и песня!", "Просто богиня!", – пишут пользователи Instagram.