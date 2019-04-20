Сб, 20.04.2019
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Полный восторг: Ани Лорак подчеркнула фигуру дерзким нарядом

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Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно презентовала клип на композицию "Я тебя ждала", в очередной раз восхитила поклонников идеальной фигурой. В социальной сети артистка опубликовала фото в откровенном наряде из латекса, добавив к снимку неоднозначную подпись.

В кадре, вероятно, сделанном во время съемок нового видео, Лорак позирует в черном облегающем костюме. В подписи к фотографии звезда оставила хештег "#ятебяждала", как отсылку к собственной песне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несмотря на то, что поклонники Ани Лорак часто спорят на тему ее внешнего вида, не обратить внимания на завораживающие формы певицы фолловеры не смогли. В комментариях к публикации подписчики засыпали Лорак комплиментами. "Королева", "Потрясающая!", "Идеальный образ", "Невероятная! и Вы, и песня!", "Просто богиня!", – пишут пользователи Instagram.

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