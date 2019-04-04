Кто из знаков Зодиака тяжелее всего перенесет завтрашнее новолуние

У этих четырех знаков Зодиака будет самое худшее новолуние в Овне: Раки, Девы, Козероги и Рыбы.

Рак: вы переживаете за свою карьеру

Вы знаете свою миссию в этой жизни и с каждым днем становитесь все ближе и ближе к ней. Однако на этот раз сделайте себе одолжение и перестаньте думать обо всех. Сосредоточьтесь на своих личных целях и на том, что соответствует вашей индивидуальной правде. Имейте в виду, что не все будут одобрять вас, но это вполне нормально. Это ваш шанс постоять за себя и следовать своей судьбе.

Дева: вы зализываете свои скрытые раны

В эти дни многое выходит на поверхность, и у вас не будет выбора, кроме как столкнуться с ними - с этими «маленькими землетрясениями» - и разобраться раз и навсегда.

Где вы чувствуете себя побежденными? Как вы можете восстановить свои силы? Вы искренни с собой? Вы должны освободиться от чего-то, и, скорее всего, это будет связано с любовью к себе - идет ли речь о любовных отношениях, творческом самовыражении или о голосе вашего внутреннего ребенка.

Козерог: вы делаете все, что можете

Козерог, вы такой сильный! Астрологи знают, что вы испытываете и переживаете во время всех этих приключений Сатурна, Плутона и Южного узла. «Нелегко» - это мягко сказано, но ведь Вселенная никому не дает больше, чем он может выдержать.

Вы увидите свет в конце тоннеля, но почувствуете, что вам некуда обратиться, учитывая текущие обстоятельства. Продолжайте сражаться и помните, что нужно оставаться верным основам своей души. Это ваша жизнь и ваше по ней путешествие.

Рыбы: вы размышляете о своем месте в обществе

Вы очень изменчивый знак. Вы никогда не будете «принадлежать» только одному какому-то месту, и это делает вас такими особенными. Кроме того, зачем мучить себя необходимостью постоянно «вписываться» в общество, если это именно то, чего вы не должны делать?