Кто из знаков Зодиака тяжелее всего перенесет завтрашнее новолуние
Вы готовы к началу чего-то нового? Может показаться, что это не так, но весна пришла! Мы вступили в сезон Овна, и к нам направляется мощная новая Луна, уверяет Zen.yandex.ru.
У этих четырех знаков Зодиака будет самое худшее новолуние в Овне: Раки, Девы, Козероги и Рыбы.
Рак: вы переживаете за свою карьеру
Вы знаете свою миссию в этой жизни и с каждым днем становитесь все ближе и ближе к ней. Однако на этот раз сделайте себе одолжение и перестаньте думать обо всех. Сосредоточьтесь на своих личных целях и на том, что соответствует вашей индивидуальной правде. Имейте в виду, что не все будут одобрять вас, но это вполне нормально. Это ваш шанс постоять за себя и следовать своей судьбе.
Дева: вы зализываете свои скрытые раны
В эти дни многое выходит на поверхность, и у вас не будет выбора, кроме как столкнуться с ними - с этими «маленькими землетрясениями» - и разобраться раз и навсегда.
Где вы чувствуете себя побежденными? Как вы можете восстановить свои силы? Вы искренни с собой? Вы должны освободиться от чего-то, и, скорее всего, это будет связано с любовью к себе - идет ли речь о любовных отношениях, творческом самовыражении или о голосе вашего внутреннего ребенка.
Козерог: вы делаете все, что можете
Козерог, вы такой сильный! Астрологи знают, что вы испытываете и переживаете во время всех этих приключений Сатурна, Плутона и Южного узла. «Нелегко» - это мягко сказано, но ведь Вселенная никому не дает больше, чем он может выдержать.
Вы увидите свет в конце тоннеля, но почувствуете, что вам некуда обратиться, учитывая текущие обстоятельства. Продолжайте сражаться и помните, что нужно оставаться верным основам своей души. Это ваша жизнь и ваше по ней путешествие.
Рыбы: вы размышляете о своем месте в обществе
Вы очень изменчивый знак. Вы никогда не будете «принадлежать» только одному какому-то месту, и это делает вас такими особенными. Кроме того, зачем мучить себя необходимостью постоянно «вписываться» в общество, если это именно то, чего вы не должны делать?
У Вселенной есть для вас что-то особенное, но единственный способ получить это сокровище - выйти из зоны комфорта. Важно знать свое место в мире, но не в качестве части группы или простой «единицы», а в качестве яркой индивидуальности и лидера.