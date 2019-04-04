Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram

Предыдущий мировой рекорд, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, принадлежал корейскому исполнителю Кану Даниэлю, который преодолел эту отметку за 11 часов и 36 минут. Он, в свою очередь, превзошел достижение Папы Римского Франциска, которому потребовалось для этого 12 часов.

В настоящий момент на аккаунт королевской пары подписались более трех миллионов пользователей соцсети, а первый пост, состоящий из фотографий с официальных мероприятий, собрал более одного миллиона лайков. Позднее на их странице появилась вторая публикация, посвященная благотворительной программе помощи людям с ментальными проблемами.