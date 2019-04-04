Чт, 4.04.2019
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Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram

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Prints Harry ja Meghan Markle, 2019.

ФОТО: SIPA/Scanpix

​Instagram-аккаунт принца Гарри и его жены Меган Маркл побил рекорд соцсети, собрав первый миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут, сообщает Sky News.

Предыдущий мировой рекорд, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, принадлежал корейскому исполнителю Кану Даниэлю, который преодолел эту отметку за 11 часов и 36 минут. Он, в свою очередь, превзошел достижение Папы Римского Франциска, которому потребовалось для этого 12 часов.

В настоящий момент на аккаунт королевской пары подписались более трех миллионов пользователей соцсети, а первый пост, состоящий из фотографий с официальных мероприятий, собрал более одного миллиона лайков. Позднее на их странице появилась вторая публикация, посвященная благотворительной программе помощи людям с ментальными проблемами.

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