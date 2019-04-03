«Две недели до новой жизни»: Ани Лорак сделала неожиданное заявление

После того как стало известно о проблемах в семейной жизни Ани Лорак, за которыми последовал развод, к жизни певицы приковано повышенное внимание поклонников и СМИ. Одна из самых привлекательных и голосистых исполнительниц на отечественной эстраде, пережив расставание с мужем, с головой ушла в работу.

Ани Лорак гастролирует с грандиозным шоу Diva по российским городам. Между выступлениями артистка умудряется сниматься, причем делает это со своей маленькой дочерью Софией. А еще записывает и презентует песни.

Недавно Ани представила композицию "Сон", которую поклонники считают автобиографической. В ней есть такие слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно..." Говорят, именно из-за измены мужа Ани Лорак подала на развод.

А теперь – новая интрига. На своей официальной странице в Instagram артистка написала: "Две недели до новой жизни 🦋 16.04.19". В дополнение она выложила видео, на котором запечатлена со спущенным с плеча плащом, обнажающим грудь в гипюровом белье. "Я тебя ждала", – значится в титрах к ролику.