«Горе для всех»: Первый муж высказался о смерти Началовой

Несмотря на серьезный диагноз и негативные прогнозы врачей, близкие Юлии Началовой отказывались верить, что артистка может покинуть этот мир. Ее уход стал большим ударом для родных и друзей.

"Я только эту информацию узнал. Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Для меня это шок", – цитирует радио "Говорит Москва" первого мужа певицы музыканта Дмитрия Ланского.

Теплыми словами о звезде поделилась ее коллега по сцене Наталья Подольская. "Юля была очень светлой, чистой, веселой девочкой. У нее всегда был веселый голос. Она даже о своих проблемах говорила без уныния", – вспомнила она.

Воспоминаниями о знакомстве с певицей поделился на своей странице в Instagram Александр Панайотов. "Новый 2004 год, клуб Метелица.. как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь "Привет, я Юля".. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой", – рассказал он, признавшись, что никогда не сможет забыть этой истории.

"И потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой.. Как же это чертовски трудно.. принять. прости нас, что недооценили, что не уберегли.. ты навсегда в моем сердце", – заключил Панайотов.

Напомним, 13 марта Юлия Началова попала в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.