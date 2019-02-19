Талия мечты! Ани Лорак похвасталась идеальной фигурой в облегающем платье

Несмотря на то, что в сети продолжают появляться сочувствующие материалы и комментарии от поклонников в связи с разводом Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу, певица по-прежнему игнорирует эту тему и старается всячески продемонстрировать публике, что у нее все замечательно. Каждый день в личном микроблоге поп-дивы появляются кадры, на которых она запечатлена во время репетиций, тренировок, съемок и, конечно же, грандиозных выступлений в рамках своего шоу "Diva".