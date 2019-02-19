Вт, 19.02.2019
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Талия мечты! Ани Лорак похвасталась идеальной фигурой в облегающем платье

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Ани Лорак

ФОТО: Instagram

На новых фото певица выглядит просто роскошно.

Несмотря на то, что в сети продолжают появляться сочувствующие материалы и комментарии от поклонников в связи с разводом Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу, певица по-прежнему игнорирует эту тему и старается всячески продемонстрировать публике, что у нее все замечательно. Каждый день в личном микроблоге поп-дивы появляются кадры, на которых она запечатлена во время репетиций, тренировок, съемок и, конечно же, грандиозных выступлений в рамках своего шоу "Diva". 

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

К слову, не менее часто в сети появляются снимки, на которых Лорак демонстрирует свою идеальную фигуру. Так, на днях певица опубликовала кадр, на котором позирует в облегающем платье, которое удачное подчеркнуло ее точеную талию и роскошные формы. Что сказать, идеальна! 

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