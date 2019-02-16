Беременна? Лорак в сексуальном платье взбудоражила поклонников

В личном Instagram Ани показала небольшой фрагмент своего выступления. Лорак предстает перед зрителем в откровенном платье в стиле бурлеск.

Наряд выгодно подчеркивал красивую грудь артистки и оголял стройные ноги. Меж тем, поклонникам показалось, что под обтягивающим концертным костюмом угадывается подросший живот.

Интернет-обыватели тут же обратили внимание на несовершенство фигуры знаменитости и принялись спрашивать ее о возможной беременности. "Мне показалось, или она беременна?", – удивлялись комментаторы.

Меж тем, выяснилось, что среди фанатов Ани много моралистов. Звезду отчитали за нарочитую сексуальность, мол, звезда подает плохой пример своей дочери. Также пользователи Сети отмечали, что после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу Лорак пустилась во се тяжкие.