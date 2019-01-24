Что произойдет с организмом, если каждый день пить кофе?

Кофе обладает мочегонным свойством. Те, кто постоянно пьет кофе, могут почувствовать это свойство на себе. Дело в том, что кофе изнутри может раздражать микрофлору, а также вызывать сильную жажду. Это свойство может усиливаться с добавлением различных сиропов или жирных сливок.

6. Проблемы со сном

Чаще всего мы пьем кофе для того чтобы проснуться или не уснуть. Как мы уже говорили, кофе помогает стимулировать работу нервной системы. За счет этого мы быстрее просыпаемся и не засыпаем, когда это нужно. Но постоянное потребление кофе, особенно в вечернее время суток, может нарушить режим сна. Поэтому врачи советуют отказаться от кофе за 6 часов до сна.

Какой кофе лучше выбрать?

Сейчас кофейни предлагают нам огромное количество кофейных напитков. Если вы хотите насладиться классическим напитком, то лучше всего выбрать эспрессо или американо. Будьте аккуратны, эти напитки больше всего содержат кофеина. Выбор добавлять молоко и сахар, остается за вами.

Можно ли пить кофе каждый день? Отвечаем, можно, но не стоит этим злоупотреблять. И обязательно прислушивайтесь к своим ощущениям. Если вы чувствуете себя неважно, то обязательно обратитесь к врачу.