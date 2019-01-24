Что произойдет с организмом, если каждый день пить кофе?

Кофе является вторым напитком по популярности в мире. Этот терпкий и вкусный напиток по-настоящему завоевал нашу любовь.
Как часто вы пьете кофе? Признаюсь честно, я могу выпивать до 2-3 чашек в день. Он помогает мне проснуться, настроиться на рабочий лад и снять стресс, пишет Zen.Yandex.ru.
Но вы задумывались, не вредно ли пить кофе каждый день? Что произойдет с организмом при ежедневном потреблении как минимум одной чашки в день? В этой статье мы постараемся ответить на эти и другие вопросы. А также расскажем, почему пить кофе полезно и какой кофе лучше выбрать.
Вот что происходит при ежедневном потреблении кофе
Американским обществом по борьбе с онкологии проводились исследования, которые показали, что ежедневное потребление кофеина может снизить риск развития некоторых видов онкологии.
Так, например, кофеин помогает снизить риск возникновения рака шеи, прямой кишки, молочной железы, печени и многих других. Согласно другим исследованиям этого же исследовательского центра, кофеин, флавоноиды, полифенолы и другие вещества увеличивают расход энергии, защищают клетки от повреждения и помогают снизить внутренние воспаления.
Однако стоит помнить, что кофе не является лекарством. При появлении каких-либо симптомов, необходимо обратиться к врачу за консультацией.
2. Кофе помогает лечить депрессию
Многие люди заблуждаются в том, что депрессия – это выдуманная болезнь. К сожалению, это заболевание достаточно часто встречается в наше время. Вовремя обратившись к психологу, вы помогаете не только человеку с депрессией, но и его окружающим.
Первыми признаками депрессии являются апатия, постоянные головные боли, потеря интереса к чему-либо, хроническая усталость и многое другое.
Ученые Мишель Лукас и Фариба Мирзаи из Гарвардской школы общественного здравоохранения, проводили исследования, которые показали, что кофеин помогает стимулировать работу центральной нервной системы и действует как мягкий антидепрессант, усиливая выработку гормона счастья.
3. Снижает риск развития диабета 2 типа
В тех же исследованиях Гарварда о которых мы говорили выше, было выявлено, что постоянное потребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа на 16%.
Ученые не смогли связать это с кофеином. Они считают, что это связано с изменением уровня глюкозы и инсулина. Но перед тем как включить кофе в свой рацион, лучше всего посоветоваться со своим врачом и проследить как реагирует ваш организм на кофеин.
4. Кофейная зависимость
Некоторые люди относят кофе к плохим привычкам. Действительно, некоторые люди обладают сильной кофейной зависимостью. Такие люди могут заметить изменение поведенческих и физиологических привычек. Чтобы такого не произошло, лучше всего пить 1-2 чашки в день или заменить кофе на чай.
5. Учащаются позывы
Кофе обладает мочегонным свойством. Те, кто постоянно пьет кофе, могут почувствовать это свойство на себе. Дело в том, что кофе изнутри может раздражать микрофлору, а также вызывать сильную жажду. Это свойство может усиливаться с добавлением различных сиропов или жирных сливок.
6. Проблемы со сном
Чаще всего мы пьем кофе для того чтобы проснуться или не уснуть. Как мы уже говорили, кофе помогает стимулировать работу нервной системы. За счет этого мы быстрее просыпаемся и не засыпаем, когда это нужно. Но постоянное потребление кофе, особенно в вечернее время суток, может нарушить режим сна. Поэтому врачи советуют отказаться от кофе за 6 часов до сна.
Какой кофе лучше выбрать?
Сейчас кофейни предлагают нам огромное количество кофейных напитков. Если вы хотите насладиться классическим напитком, то лучше всего выбрать эспрессо или американо. Будьте аккуратны, эти напитки больше всего содержат кофеина. Выбор добавлять молоко и сахар, остается за вами.
Можно ли пить кофе каждый день? Отвечаем, можно, но не стоит этим злоупотреблять. И обязательно прислушивайтесь к своим ощущениям. Если вы чувствуете себя неважно, то обязательно обратитесь к врачу.