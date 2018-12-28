Пт, 28.12.2018
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  • Десять тревожных снимков, которые пощекочут вам нервы

Десять тревожных снимков, которые пощекочут вам нервы

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ФОТО: Reddit

Приходилось ли вам ронять телефон, терять кредитную карту или нервничать из-за того, что на электронной почте скопилось 120 000 уведомлений? Такие моменты вызывают тревогу и дискомфорт, а с помощью фото, на которых они запечатлены, вполне можно проходить тест на стойкость нервной системы. Это мы и предлагает сделать AdMe

Кажется, кому-то придется купить новый телефон... 

ФОТО: Reddit

Когда кто-то припарковался слишком близко. Теперь ты понятия не имеешь, как выехать.

ФОТО: Reddit

«Cняли жилье, там была прозрачная дверь в ванную. Я привык к тому, что мой ребенок вечно преследует меня. Но то, как он смотрит через эту дверь, жутко»...

ФОТО: Reddit

Отличный хватательный рефлекс

ФОТО: Reddit

Когда хотел зайти в туалет в гостях и резко передумал

ФОТО: Reddit

«Я не знал, что жена оставила детские подарки в машине, пока не посмотрел в зеркало заднего вида» 

ФОТО: Reddit

Обнаружив утром 11 пропущенных, проснешься быстрее, чем от трех кружек кофе

ФОТО: Reddit

Первым делом стоит проверить, надежно ли он закреплен. Или сменить номер от греха подальше. 

ФОТО: Reddit

Это бесхвостый скорпион, он безопасен для человека, но выглядит устрашающе

ФОТО: Pikabu

Надеемся, в этот момент он не опаздывал на работу...

ФОТО: Pikabu

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