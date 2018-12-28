Десять тревожных снимков, которые пощекочут вам нервы

Приходилось ли вам ронять телефон, терять кредитную карту или нервничать из-за того, что на электронной почте скопилось 120 000 уведомлений? Такие моменты вызывают тревогу и дискомфорт, а с помощью фото, на которых они запечатлены, вполне можно проходить тест на стойкость нервной системы. Это мы и предлагает сделать AdMe.
Кажется, кому-то придется купить новый телефон...
Когда кто-то припарковался слишком близко. Теперь ты понятия не имеешь, как выехать.
«Cняли жилье, там была прозрачная дверь в ванную. Я привык к тому, что мой ребенок вечно преследует меня. Но то, как он смотрит через эту дверь, жутко»...
Отличный хватательный рефлекс
Когда хотел зайти в туалет в гостях и резко передумал
«Я не знал, что жена оставила детские подарки в машине, пока не посмотрел в зеркало заднего вида»
Обнаружив утром 11 пропущенных, проснешься быстрее, чем от трех кружек кофе
Первым делом стоит проверить, надежно ли он закреплен. Или сменить номер от греха подальше.
Это бесхвостый скорпион, он безопасен для человека, но выглядит устрашающе
Надеемся, в этот момент он не опаздывал на работу...