Десять тревожных снимков, которые пощекочут вам нервы

Приходилось ли вам ронять телефон, терять кредитную карту или нервничать из-за того, что на электронной почте скопилось 120 000 уведомлений? Такие моменты вызывают тревогу и дискомфорт, а с помощью фото, на которых они запечатлены, вполне можно проходить тест на стойкость нервной системы. Это мы и предлагает сделать AdMe.