​Четыре знака Зодиака, которые просто не представляют, что когда-либо свяжут себя узами брака

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен – ярый сторонник принципов и ценностей, и они никогда не уступают, когда дело касается их главных верований. Они редко готовы пожертвовать своими принципами ради удобства или гармонии в отношениях. Поэтому многие потенциальные партнeры и друзья отдаляются от Овна.

Овен также любит двигаться в своeм очень особенном ритме. Они не хотят оказаться в положении, когда им придется выбирать между тем, чтобы ждать партнера и отставать или просто оставить партнера в тени. Это слишком тяжелый выбор, и Овен предпочитает избежать такого сценария в принципе. Овны всегда знают, что они — приоритет, и никогда не смогут себя вот так просто отдать другому человеку. Они настолько себя ценят, что многие люди в результате посчитают их эгоистами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Вам нужно знать, что Близнецы отлично умеют поддерживать разговор. У них есть шарм, красноречие, и уверенность, чтобы вести разговор в одновременно значительной и развлекательной манере. Но, когда речь заходит о длительных отношениях, вы увидите, что Близнецам нечего сказать. Они перейдут в тихий режим, и откажутся озвучивать свои мысли по поводу этой темы.

Ни к чему не обязывающие свидания подходят Близнецам больше всего, потому что им нравится общение, но они просто не выдерживают натиск длительных отношений.

Стрелец (22 ноября – 19 декабря)

Стрелец – идеальный пример человека, который любит плыть по течению. Они невероятно расслабленные люди, и не любят воспринимать жизнь слишком серьезно. Они ценят свое одиночество, и также любят непринужденно тусоваться с друзьями. Их привлекает мысль ни к чему не обязывающих свиданий, но они склонны закрываться, когда всё становится слишком серьезно.