7-летний ребенок зарабатывает 22 миллиона долларов в год! Вы будете удивлены, как он это делает

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года мальчик получил 22 миллиона долларов. То есть, на 11 миллионов больше, чем в предыдущем году. Эта сумма ставит канал непосредственно перед спорной звездой YouTube Jake Paul (21,5 млн.). Канал Райана начат в марте 2015 года, когда мальчику было 4 года. Он ведется его родителями, которые выпускают новые видео почти ежедневно.

В начале дела шли медленно, в то время как в июле того же года Райан просмотрел коробку, полную более 100 игрушек из серии «Автомобили» от Pixar. Это видео было просмотрено почти 935 миллионов раз. Сегодня у Ryan ToysReview более 17 миллионов подписчиков, а видеоролики с ним посмотрели в общей сложности 26 миллиардов раз.