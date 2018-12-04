Вт, 4.12.2018
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  • 7-летний ребенок зарабатывает 22 миллиона долларов в год! Вы будете удивлены, как он это делает

7-летний ребенок зарабатывает 22 миллиона долларов в год! Вы будете удивлены, как он это делает

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Самая прибыльная звезда YouTube – мальчик начальной школы, который зарабатывает миллионы, играя в игрушки. Райан - 7-летний лидер популярного канала Ryan ToysReview, мальчик поднялся на восьмое место в ежегодном списке Forbs самых прибыльных продавцов YouTube, сообщает kratko-news.com.

С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года мальчик получил 22 миллиона долларов. То есть, на 11 миллионов больше, чем в предыдущем году. Эта сумма ставит канал непосредственно перед спорной звездой YouTube Jake Paul (21,5 млн.). Канал Райана начат в марте 2015 года, когда мальчику было 4 года. Он ведется его родителями, которые выпускают новые видео почти ежедневно.

В начале дела шли медленно, в то время как в июле того же года Райан просмотрел коробку, полную более 100 игрушек из серии «Автомобили» от Pixar. Это видео было просмотрено почти 935 миллионов раз. Сегодня у Ryan ToysReview более 17 миллионов подписчиков, а видеоролики с ним посмотрели в общей сложности 26 миллиардов раз.

Смотрите видео!

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