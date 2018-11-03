В последние несколько лет в Таллинне все большую популярность приобретает акция «Пей и рисуй», которая объединяет свободных художников эстонской столицы… По случаю Хэллоуина, который отмечают в англоязычных странах в ночь с 31 октября на 1 ноября, для акции была выбрана весьма необычная локация: одно из заброшенных помещений на улице Копли. Натурщица позировала для художников почти голышом. Если тебе есть 18 лет, смотри нашу галерею!