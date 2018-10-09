Как же так? Таня Михайлова оказалась в жарких объятиях, но вовсе не мужа

На снимке певица позирует с эстонским актером Сепо Сеэманом, который в новом сезоне известного шоу «Ваше лицо мне знакомо» перевоплотился в шведскую звезду Гюнтера.

В этом образе он спел хит 80-х «Ding Dong Song» и, получив 55 пунктов, стал фаворитом передачи. Стоит отметить, что Таня Михайлова, родившая сына минувшей зимой, быстро вернулась на сцену. А в новом телевизионном сезоне вновь стала членом жюри музыкального шоу пародий «Ваше лицо мне знакомо».