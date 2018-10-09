Как же так? Таня Михайлова оказалась в жарких объятиях, но вовсе не мужа
9 октября 2018, 11:24
35-летняя Таня Михайлова-Саар опубликовала в социальных сетях снимок, который вызвал вопросы у ее поклонников, пишет Elu24. на фото молодая мать обнимается вовсе не со своим мужем Микком Сааром…
На снимке певица позирует с эстонским актером Сепо Сеэманом, который в новом сезоне известного шоу «Ваше лицо мне знакомо» перевоплотился в шведскую звезду Гюнтера.
В этом образе он спел хит 80-х «Ding Dong Song» и, получив 55 пунктов, стал фаворитом передачи. Стоит отметить, что Таня Михайлова, родившая сына минувшей зимой, быстро вернулась на сцену. А в новом телевизионном сезоне вновь стала членом жюри музыкального шоу пародий «Ваше лицо мне знакомо».