Limon в Нарве: жизнь налаживается! Тысячи эстонцев и иностранцев заполнили город, в воздухе запахло деньгами

Liivarand Spa Hotel и Eesti Meedia представляют: главный русский развлекательный портал страны – Limon.ee – вновь на колесах и начинает четырехдневное приключение в Ида-Вирумаа. С пятницы по понедельник мы будем работать в Нарва-Йыэсуу и Нарве. Общаться с местными жителями и оперативно сообщать самые интересные новости города.
Мы решили не отставать от Керсти Кальюлайд и поняли, что нам тоже нужно в Нарву. Срочно! За эти дни мы обязательно посетим фестиваль Station Narva, а также навестим артистов и спортсменов города. Некоторых местных жителей ждут сюрпризы и подарки. Мы обязательно выберемся в один из торговых центров города, чтобы пообщаться с простыми жителями и показать всей стране, чем живет этот пограничный город.
Студия шоу Limon LIVE на эти дни расположится в невероятно уютном и красивом отеле - Liivarand Spa Hotel. Там мы будем принимать гостей и записывать следующие выпуски шоу. Будет очень круто!
СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМ ФОТО-И ВИДЕОБЛОГОМ НИЖЕ. НАРВА, МЫ РАДЫ ВСТРЕЧЕ!