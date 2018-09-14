Шокирующее видео: популярный нарвский ведущий чуть не погиб во время праздника
14 сентября 2018, 10:17
Известный в Нарве и за ее пределами ведущий развлекательных мероприятий Евгений Рогов вспомнил ужасный случай из жизни, который произошел с ним во время этой нелегкой работы.
Дело было в 2010 году, с того момента прошло уже восемь лет, но воспоминания до сих пор свежи. Евгений поделился этим шокирующим видео со своими подписчиками в соцсети Facebook.
«Уже история об опасной работе скомороха - Как я чуть не погиб на Red Bull X-Fighters Jams Narva 2010 в Нарвском замке. Спасибо парням с Fact.ee», - написал Евгений Рогов.
Смотрите видео!