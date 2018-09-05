Нужно что-то делать! Скорее читайте гороскоп на 5 сентября

Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах, появится возможность обсудить планы, касающиеся совместного будущего, и даже приступить к их реализации. Вероятны встречи с давними знакомыми, а также людьми, которые разделяли ваши детские увлечения.

Дева

Благоприятный день: влияние позитивных тенденций гармонично и универсально, во всех сферах жизни произойдут перемены к лучшему. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком, решить проблемы, которые долгое время не давали вам покоя. Не исключены и новые знакомства. Звезды предупреждают о нежелательности участия в общественных мероприятиях, посещения митингов и других политических собраний.

Спокойно занимайтесь накопившимися делами, не пытаясь совершить трудовых подвигов или добиться каких-то выдающихся успехов. Результаты, которых вы достигните, никого не разочаруют. Можно делать давно запланированные покупки, да и реализацию внезапно появившихся идей откладывать не стоит – интуиция вас не обманет.

Весы

Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. А это значит, что наступил благоприятный момент для знакомств и свиданий, нежных признаний и судьбоносных решений. Близкие люди охотно поддержат вас, их общество будет приятным, а советы и рекомендации – толковыми.

Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе – связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем, облегчив жизнь и себе, и близким; в некоторых случаях это будет связано с непредвиденными расходами. Слишком активный отдых нежелателен, стоит воздержаться и от долгих поездок по неизученным маршрутам.

Скорпион

Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. У вас появится возможность реализовать давно составленные планы, прибегнув к помощи новых союзников, воплотить в жизнь интересные идеи и вообще проявить себя наилучшим образом. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать.

Возможности для общения и новых знакомств появятся у тех, кто готов отказаться хотя бы на время от своих привычек, касающихся проведения досуга. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы пополнить запасы энергии.

Стрелец

День высокого жизненного потенциала, легкости в общении и всяческих удач. От вас же требуется одно – настроиться на серьезный лад и поработать на совесть, если в этом возникнет необходимость. Поистине выдающиеся результаты будут достигнуты теми, кто готов проявить инициативу, взять на себя решение организационных вопросов. Нужно иметь в виду, что этот день не подходит для обращения в государственные организации, контактов с представителями органов власти.