Андрей Малахов в ярости прогнал Наташу Королеву
24 августа 2018, 14:44
В Сети обсуждают отмену съемок очередного выпуска «Привет, Андрей». По слухам, Малахова разозлила Наташа Королева. Как уверяют источники, Андрей предложил ей стать героиней очередного выпуска на определенных условиях.
Наташа должна была исполнять только песни Николаева, а она захотела петь хиты, записанные в последние годы. Малахова такое самоуправство разозлило и он отменил съемки. Наташу эта история удивила. По ее словам, съемки перенесли на осень, поскольку не смогли собрать героев программы. Знаменитости сейчас отдыхают и просто не смогли приехать. Об истории с выбором песен Королева ничего не знает, пишет 7d.org.ua.