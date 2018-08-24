Андрей Малахов в ярости прогнал Наташу Королеву

Наташа должна была исполнять только песни Николаева, а она захотела петь хиты, записанные в последние годы. Малахова такое самоуправство разозлило и он отменил съемки. Наташу эта история удивила. По ее словам, съемки перенесли на осень, поскольку не смогли собрать героев программы. Знаменитости сейчас отдыхают и просто не смогли приехать. Об истории с выбором песен Королева ничего не знает, пишет 7d.org.ua.