20 августа в Саду роз в Кадриорге Керсти Кальюлайд принимала гостей по случаю Дня восстановления независимости Эстонии. В этот раз, кажется, глава республики воспользовалась услугами стилиста, потому что ее образ был просто идеальным. Бело-красное платье до пола, белые туфли. На талии пояс, который подчеркнул великолепную фигуру Керсти Кальюлайд.