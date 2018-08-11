Фото: 51-летняя Сальма Хайек в бикини удивила грудью 20-летней девочки

Сальма Хайек в очередной раз доказала, что она выглядит по-прежнему так же горячо, как и в фильме «Бандитки» десять лет назад!

51-летняя актриса, игнорирующая ботокс и прочие «уколы красоты», с легкостью даст фору 20-летним… И без всякого фотошопа! На днях звезда поделилась с подписчиками в Instagram снимком без макияжа и в раздельном купальнике. ​

ФОТО: Instagram / Instagram

Поклонники тут же заметили, что уж точно никак не скажешь, что это тело 50-летней женщины, скорее «фитоняши», только что выбежавшей из спортзала… А добавить к безупречным формам бронзовый загар – и можно сразу на обложку. Кроме того, подписчики заметили, что на актрисе нет и грамма макияжа: волосы мокрые, и она только вылезла из воды. И принялись в ответ благодарить кумира за искренность и естественность.

ФОТО: Instagram / Instagram