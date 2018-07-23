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Учёные назвали главную причину появления всех заболеваний

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ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Несколько простых правил помогут избавиться не только от тяжёлых, но и вообще от большинства заболеваний, пишет Лайф.

Хронический стресс и постоянная повышенная нагрузка становятся причиной до 90 процентов всех проблем со здоровьем, пишет Business Insider. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что избежать ненужных хлопот с собственным здоровьем поможет специальная тренировка мозга, которую может освоить любой желающий.

Тренировка мозга включает в себя набор простых упражнений, способных подготовить организм к получению стрессовой информации, и помогает легче переносить любые сложности как в работе, так и в личной жизни. Ключевые особенности такой тренировки заключаются в положительной оценке "входящих" стрессов, присвоении им определенных категорий, в зависимости от влияния на организм, а также снижения уровня ожиданий. Важными инструментами снижения стресса, по словам учёных, официально можно считать юмор и способность сострадать.

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