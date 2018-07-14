Скончался знаменитый американский актер

Роджер Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. За свою жизнь он снялся более чем в 57 фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются "Звёздный путь" (Star Trek), "Авторазбор" (Wreckage) и "Семейка монстров" (The Munsters).