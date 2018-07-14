Скончался знаменитый американский актер
14. июль 2018, 10:20
Американский актёр Роджер Перри скончался в американском штате Калифорния на 86-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail, пишет Лайф.
Смерть актёра подтвердила его дочь Дана.
Star Trek actor Roger Perry has passed away at the age of 85 https://t.co/p306QZfyt4 via @DailyMailCeleb— Winona Simons (@SimonsWsim2323) July 14, 2018
Роджер Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. За свою жизнь он снялся более чем в 57 фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются "Звёздный путь" (Star Trek), "Авторазбор" (Wreckage) и "Семейка монстров" (The Munsters).