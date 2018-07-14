Сб, 14.07.2018
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Скончался знаменитый американский актер

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

Американский актёр Роджер Перри скончался в американском штате Калифорния на 86-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail, пишет Лайф.

Смерть актёра подтвердила его дочь Дана.

Роджер Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. За свою жизнь он снялся более чем в 57 фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются "Звёздный путь" (Star Trek), "Авторазбор" (Wreckage) и "Семейка монстров" (The Munsters).

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