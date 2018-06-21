Ксению Бородину поздравляют с прибавлением в семье

Ведущая поделилась радостной новостью с поклонниками. Ксения Бородина опубликовала в Instagram трогательную фотографию с новым членом семьи. Фанаты оставили множество комментариев под снимком.
Накануне Ксения Бородина сообщила поклонникам, что мечтает о щенке. Ведущая интересовалась у пользователей Сети характером питомца, ведущая переживала, что собака может погрызть мебель.
Однако позже знаменитость разместила в Инстаграме фотографию младшей дочери с новым членом семьи. Тея на снимке сидит рядом с маленьким коричневым щенком. Ксения не стала подписывать кадр. Фанаты поздравили ведущую с прибавлением.
«Все-таки купили собаку?», «Похож на King Charles cavalier, у меня их два», «У меня муж такую хочет... А я боюсь заводить, не решаюсь», «С ними надо же гулять. Да?», «Прелесть!» - отметили поклонники Ксении.
Ксения Бородина не раз говорила, что семья для нее - главное в жизни. Ведущая души не чает в дочерях, она часто рассказывает многомиллионной аудитории Инстаграма об успехах наследниц. Армия поклонников звезды «Дома-2» всегда восхищается, какая она прекрасная мама. Критику в адрес Маруси и Теи Бородина воспринимает крайне болезненно. Ведущая лично ведет страницу в Инстаграме, часто общается с пользователями Сети напрямую. Ксения Бородина устроила скандал из-за критики детей
«Я за общение с людьми, иначе какой тогда смысл вообще вести блог? Знаю, большинство знаменитостей даже не читают, что им пишут фолловеры, занимаются исключительно самолюбованием: повесили фото и на этом все. А мне интересно, что думает народ, и, если я не согласна с его точкой зрения, готова вступить в диалог. В моем Инстаграме, как в любой семье, есть и похвалы, и ссоры. Такая веселая у нас жизнь!» - признавалась Ксения в беседе со Starhit.