Ксению Бородину поздравляют с прибавлением в семье

Накануне Ксения Бородина сообщила поклонникам, что мечтает о щенке. Ведущая интересовалась у пользователей Сети характером питомца, ведущая переживала, что собака может погрызть мебель.

Однако позже знаменитость разместила в Инстаграме фотографию младшей дочери с новым членом семьи. Тея на снимке сидит рядом с маленьким коричневым щенком. Ксения не стала подписывать кадр. Фанаты поздравили ведущую с прибавлением.

«Все-таки купили собаку?», «Похож на King Charles cavalier, у меня их два», «У меня муж такую хочет... А я боюсь заводить, не решаюсь», «С ними надо же гулять. Да?», «Прелесть!» - отметили поклонники Ксении.

Ксения Бородина не раз говорила, что семья для нее - главное в жизни. Ведущая души не чает в дочерях, она часто рассказывает многомиллионной аудитории Инстаграма об успехах наследниц. Армия поклонников звезды «Дома-2» всегда восхищается, какая она прекрасная мама. Критику в адрес Маруси и Теи Бородина воспринимает крайне болезненно. Ведущая лично ведет страницу в Инстаграме, часто общается с пользователями Сети напрямую. Ксения Бородина устроила скандал из-за критики детей