Трепещите, дамы! Лучшее мужское шоу Лас-Вегаса спешит удивить Эстонию

У лучшего стрип-шоу Лас-Вегаса оказалось столько поклонниц, что Chippendales даст в Таллинне два концерта! Выступления горячих парней из США пройдут 24 и 25 мая.
Лучшее мужское шоу Лас-Вегаса возвращается в Таллинн с новой программой «About last night». 24 мая самые желанные танцоры на планете выступят в таллиннском концертном доме Alexela, а 25 мая пройдет эксклюзивное дополнительное шоу в «Русском театре».
Chippendales уже много лет называются любимцами дам со всего мира. Еще бы, шоу существует и процветает уже 37 лет! За это время, Chippendales побывали более, чем в 100 странах - участники проехали почти 7 миллионов миль, порвали более 1,2 миллиона рубашек и надевали 56 тысяч галстуков-бабочек.
Выступления Chippendales посетило порядка 100 миллионов женщин. Встречайте, уже завтра танцоры приедут в Таллинн! Накануне шоу с аншлагом прошло в Риге.
ВНИМАНИЕ! Программа предназначена только для совершеннолетних зрителей, 18+.
Мужчины в зал не допускаются!