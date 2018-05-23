Трепещите, дамы! Лучшее мужское шоу Лас-Вегаса спешит удивить Эстонию

Chippendales уже много лет называются любимцами дам со всего мира. Еще бы, шоу существует и процветает уже 37 лет! За это время, Chippendales побывали более, чем в 100 странах - участники проехали почти 7 миллионов миль, порвали более 1,2 миллиона рубашек и надевали 56 тысяч галстуков-бабочек.