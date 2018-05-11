Как бы совсем не упасть: шансы Эстонии на «Евровидении» тают на глазах

Вчера, 10 мая, в Лиссабоне состоялся второй полуфинал престижного песенного конкурса «Евровидение». Согласно результатам голосования, к первой десятке финалистов, в числе которых есть и эстония, присоединились Норвегия, Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Дания, Словения и Нидерланды.
Вчера, после завершения второго полуфинала, таблица фаворитов от букмейкеров выглядела так:
Эстонии в этом списке отводилось седьмое место. И это после того, как долгое время нашу страну называли главным претендентом на победу, а позже Элина с песней "La Froza" спустилась на четвертую строчку рейтинга.
Сегодня букмейкеры пересмотрели свои взгляды... Эстония едва-едва вдохит в ТОП-10...
По сравнению со вчерашним днем, усилила свои позиция Литва, которая переместилась с пятой строчки на четвертую, а вот представитель Чехии, которого долгое время называли одним из фаворитов конкурса, и вовсе выбыл из ТОП-10, уступив место певцу из Ирландии.
Напомним вам порядок, в котором страны выступят в субботу:
1. Украина
2. Испания
3. Словения
4. Литва
5. Австрия
6. Эстония
7. Норвегия
8. Португалия
9. Великобритания
10. Сербия
11. Германия
12. Албания
13. Франция
14. Чехия
15. Дания
16. Австралия
17. Финляндия
18. Болгария
19. Молдова
20. Швеция
21. Венгрия
22. Израиль
23. Нидерланды
24. Ирландия
25. Кипр
26. Италия