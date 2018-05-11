Как бы совсем не упасть: шансы Эстонии на «Евровидении» тают на глазах

Вчера, после завершения второго полуфинала, таблица фаворитов от букмейкеров выглядела так:

Скриншот ФОТО: eurovisionworld.com

Эстонии в этом списке отводилось седьмое место. И это после того, как долгое время нашу страну называли главным претендентом на победу, а позже Элина с песней "La Froza" спустилась на четвертую строчку рейтинга.

Сегодня букмейкеры пересмотрели свои взгляды... Эстония едва-едва вдохит в ТОП-10...

Скриншот ФОТО: eurovisionworld.com

По сравнению со вчерашним днем, усилила свои позиция Литва, которая переместилась с пятой строчки на четвертую, а вот представитель Чехии, которого долгое время называли одним из фаворитов конкурса, и вовсе выбыл из ТОП-10, уступив место певцу из Ирландии.

Напомним вам порядок, в котором страны выступят в субботу:

1. Украина

2. Испания

3. Словения

4. Литва

5. Австрия

6. Эстония

7. Норвегия

8. Португалия

9. Великобритания

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чехия

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр