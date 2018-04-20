Вскрылась неприятная правда о невесте принца Гарри

Томас Маркл заявил, что девушка очень изменилась с того момента, как стала знаменитой. Ну а после знакомства с принцем, она вообще прекратила общаться с семьей. Родственник неоднократно пытался наладить отношения с зазнобой королевского наследника, но та игнорирует его электронные письма.

Мужчина не может понять почему его сестра стала избегать контактов с ним, ведь в юношеские годы Томас и Меган были особенно близки. С 2009 по 2011 годы они вместе заботились о тяжелобольной бабушке, по словам родственника в тот момент они стали не разлей вода.

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До недавнего времени он оправдывал бывшую актрису и защищал ее от нападок их общей сестры Саманты Грант, с которой из-за этого рассорился. Но терпение иссякло после того, как Томас не получил приглашение на королевскую свадьбу. Мужчина в бешенстве, ведь на празднике, на котором, кстати, будет присутствовать 600 гостей, не нашлось места семье невесты.

Томас разочарован, он считает, что ошибался, защищая сестру. По его мнению, она играет на публику. "Меган любит демонстрировать, какая она хорошая, альтруистичная и склонная к благотворительности, но все это не распространяется на ее отношение к семье", – сказал он журналистам The Mirror.