Видео с бездомным псом-книголюбом стало вирусным

Дефицит внимания со стороны прохожих привел собаку к воровству, но никто и подумать не мог, что это спасет ему жизнь, передает Лайф.
На территории бразильского университета Фивале в Бразилии есть книжный магазин, возле которого постоянно бродила бездомная собака рыжевато-коричневого оттенка.
Пес вел себя настолько тихо, что его не замечали прохожие и сами продавцы, а ведь находился он там каждый день. Но однажды пес решил принять кардинальные меры, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Он вошёл в магазин и стащил книжку с полки и выбежал с ней на улицу. Примечательно, что книга была с весьма символическим названием "Дни одиночества" итальянской писательницы Элены Ферранте.
На встречу шёл прохожий, который заметил воришку и немедленно отобрал у него вещдок. Парень вернул книгу в магазин, а продавец решила посмотреть, каким образом собаке удалось украсть товар.
Запись с камеры видеонаблюдения выложили в Сеть, и его посмотрели почти миллион пользователей. Но на этом забавная история не закончилась. Группа защитников животных решила навестить воришку и забрать его на осмотр ветеринара, а потом привезли его в приют, намыли его и накормили. Сейчас пес находится на передержке в ожидании любящей семьи.