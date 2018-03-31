суббота, 31 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Видео с бездомным псом-книголюбом стало вирусным

Видео с бездомным псом-книголюбом стало вирусным

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ФОТО: /Caters News Agency

Дефицит внимания со стороны прохожих привел собаку к воровству, но никто и подумать не мог, что это спасет ему жизнь, передает Лайф.

На территории бразильского университета Фивале в Бразилии есть книжный магазин, возле которого постоянно бродила бездомная собака рыжевато-коричневого оттенка.

Пес вел себя настолько тихо, что его не замечали прохожие и сами продавцы, а ведь находился он там каждый день. Но однажды пес решил принять кардинальные меры, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Он вошёл в магазин и стащил книжку с полки и выбежал с ней на улицу. Примечательно, что книга была с весьма символическим названием "Дни одиночества" итальянской писательницы Элены Ферранте.

На встречу шёл прохожий, который заметил воришку и немедленно отобрал у него вещдок. Парень вернул книгу в магазин, а продавец решила посмотреть, каким образом собаке удалось украсть товар.

Запись с камеры видеонаблюдения выложили в Сеть, и его посмотрели почти миллион пользователей. Но на этом забавная история не закончилась. Группа защитников животных решила навестить воришку и забрать его на осмотр ветеринара, а потом привезли его в приют, намыли его и накормили. Сейчас пес находится на передержке в ожидании любящей семьи.

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