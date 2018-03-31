Видео с бездомным псом-книголюбом стало вирусным

На территории бразильского университета Фивале в Бразилии есть книжный магазин, возле которого постоянно бродила бездомная собака рыжевато-коричневого оттенка.

Пес вел себя настолько тихо, что его не замечали прохожие и сами продавцы, а ведь находился он там каждый день. Но однажды пес решил принять кардинальные меры, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Он вошёл в магазин и стащил книжку с полки и выбежал с ней на улицу. Примечательно, что книга была с весьма символическим названием "Дни одиночества" итальянской писательницы Элены Ферранте.

На встречу шёл прохожий, который заметил воришку и немедленно отобрал у него вещдок. Парень вернул книгу в магазин, а продавец решила посмотреть, каким образом собаке удалось украсть товар.